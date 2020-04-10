На юго-западе Москвы перекрыли движение из-за аварии

Авария произошла на юго-западе Москвы, в результате чего движение по улице Маршала Савицкого перекрыто. Об этом сообщается в Twitter транспортного департамента столицы.

Как отмечается, движение перекрыто в обе стороны от пересечения с улицой Брусилова. Детали дорожного инцидента не приводятся.

Ранее сообщалось, что автомобиль ДПС перевернулся в центре Москвы. Причиной аварии стала кошка.

