На юго-западе Москвы перекрыли движение из-за аварии
10 апреля 202000:19
Авария произошла на юго-западе Москвы, в результате чего движение по улице Маршала Савицкого перекрыто. Об этом сообщается в Twitter транспортного департамента столицы.
Как отмечается, движение перекрыто в обе стороны от пересечения с улицой Брусилова. Детали дорожного инцидента не приводятся.
Ранее сообщалось, что автомобиль ДПС перевернулся в центре Москвы. Причиной аварии стала кошка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии
- Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн человек