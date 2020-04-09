Автомобиль ДПС перевернулся в Москве из-за кошки

Автомобиль ДПС перевернулся в центре Москвы из-за резкого манёвра — машина наехала на бордюрный камень. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошёл 28 марта, но известно о нём стало недавно. Как сообщил источник ТАСС, причиной ДТП стала кошка. Животное неожиданно выскочило на проезжую часть, и водитель полицейского автомобиля резко свернул в сторону. Полицейские не получил серьёзных травм, говорится в материале.

