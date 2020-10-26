На юго-востоке Турции силовики обезвредили двух террористов

Ранее СМИ со ссылкой на губернатора региона Рахми Догана передавали информацию о произошедшем во время задержания одного из террористов взрыве. Во время происшествия никто не пострадал, операция была продолжена.

В настоящий момент силовые структуры страны сообщили об обезвреживании обоих преступников.