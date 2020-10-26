На юго-востоке Турции силовики обезвредили двух террористов

Служба безопасности Турции сумела обезвредить двух боевиков в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Сулеймана Сойлу.

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Ранее СМИ со ссылкой на губернатора региона Рахми Догана передавали информацию о произошедшем во время задержания одного из террористов взрыве. Во время происшествия никто не пострадал, операция была продолжена.

В настоящий момент силовые структуры страны сообщили об обезвреживании обоих преступников.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомСиловикиТурция
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