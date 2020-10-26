На юго-востоке Турции силовики обезвредили двух террористов
Служба безопасности Турции сумела обезвредить двух боевиков в городе Искендерун провинции Хатай на юго-востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Сулеймана Сойлу.
Ранее СМИ со ссылкой на губернатора региона Рахми Догана передавали информацию о произошедшем во время задержания одного из террористов взрыве. Во время происшествия никто не пострадал, операция была продолжена.
В настоящий момент силовые структуры страны сообщили об обезвреживании обоих преступников.
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