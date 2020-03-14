На юго-востоке Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
В Москве произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
По данным агентства, инцидент произошел на улице Маршала Полубоярова. Отмечается, что автомобиль Audi сбил двух пешеходов, когда они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние не уточняется. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее 12 марта сообщили, что в Томске автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе.
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