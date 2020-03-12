В Томске автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе
12 марта 202023:10
В Томске произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщает Дни.ру, пострадавший подросток был доставлен в больницу.
Отмечается, что водитель автомобиля наехал на ребенка, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Состояние пострадавшего не уточняется.
В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.
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