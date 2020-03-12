В Томске автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе

В Томске произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщает Дни.ру, пострадавший подросток был доставлен в больницу.

Отмечается, что водитель автомобиля наехал на ребенка, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Состояние пострадавшего не уточняется.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

