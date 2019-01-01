Происшествия
Стрелявший с места происшествия скрылся, пострадавший госпитализирован.
На юге Москвы произошла любовная драма
16 июля23:08
По адресу: улица Юных Ленинцев, д. 121, корп. 5, на юго-востоке Москвы мужчина в ходе бытового конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. По данным полицейских, инцидент произошел из-за того, что «мужчины не смогли поделить женщину».
Стрелявший с места происшествия скрылся, пострадавший госпитализирован.
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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:Криминал
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