Происшествия

На юге Москвы произошла любовная драма

16 июля23:08

По адресу: улица Юных Ленинцев, д. 121, корп. 5, на юго-востоке Москвы мужчина в ходе бытового конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. По данным полицейских, инцидент произошел из-за того, что «мужчины не смогли поделить женщину».

Стрелявший с места происшествия скрылся, пострадавший госпитализирован.

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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
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