Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано у берегов Индонезии.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков находился на глубине 53 км.

Эпицентр землетрясения располагался в 217 км юго-восточнее филиппинского города Сарангани (население около 498 тысяч человек).

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

