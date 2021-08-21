Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Индонезии
21 августа 202105:53
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано у берегов Индонезии.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг подземных толчков находился на глубине 53 км.
Эпицентр землетрясения располагался в 217 км юго-восточнее филиппинского города Сарангани (население около 498 тысяч человек).
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru