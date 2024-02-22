На юге Китая контейнеровоз врезался в мост

Инцидент произошел в 05:30 (0:30 мск) в районе Наньша. По неизвестной причине контейнеровоз столкнулся с одной из опор моста. Обрушился один пролет конструкции.

По данным центра по спасению на море, при ЧП пострадали пять транспортных средств: два из них рухнули в воду, три упали на судно. Известно о двух погибших, еще три человека пропали без вести. При этом двоих удалось спасти.

Ранее два минных тральщика ВМС Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне, напоминает Ura.ru. Никто не пострадал.

