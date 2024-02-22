На юге Китая контейнеровоз врезался в мост
Контейнеровоз врезался в автомобильный мост и снес его часть в городе Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской центр по спасению на море.
Инцидент произошел в 05:30 (0:30 мск) в районе Наньша. По неизвестной причине контейнеровоз столкнулся с одной из опор моста. Обрушился один пролет конструкции.
По данным центра по спасению на море, при ЧП пострадали пять транспортных средств: два из них рухнули в воду, три упали на судно. Известно о двух погибших, еще три человека пропали без вести. При этом двоих удалось спасти.
Ранее два минных тральщика ВМС Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне, напоминает Ura.ru. Никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками МФЦ
- Попова заявила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ
- СМИ: Бойца СВО не впустили в клуб из-за появления в военной форме
- ФАС предложила ужесточить правила торговли топливом на бирже
- «Яндекс» стал лидером рейтинга самых дорогих компаний Рунета
- Метеорологи пообещали россиянам неустойчивую весну
- Юристы признали законной конфискацию российских активов Западом
- СМИ: Пятеро детей отравились хлором в бассейне в Самарской области
- На юге Китая контейнеровоз врезался в мост
- В России предложили разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптеках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru