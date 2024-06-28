На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5
На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5, сообщил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Отмечается, что толчки зафиксированы на территории Лерикского района, глубина очага землетрясения составила 18 км. При этом в соседних районах ощущались толчки амплитудой в 4 балла. О разрушительных последствиях происшествия не сообщается.
Днем ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Дагестане около 03:11 мск. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Согласно данным, эпицентр землетрясения находился в Магарамкентском районе, а толчки могли ощущать жители региона, чьи дома находятся в 43 километрах от Дербента.
28 июня серьезное землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Перу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает «Радиоточка НСН».
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