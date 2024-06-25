Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у берегов Японии
25 июня 202412:32
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у восточного побережья Японии, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Как отметили сейсмологи, эпицентр подземных толчков располагался в 244 км юго-восточнее города Кисарадзу (население около 122 тысяч человек). Очаг землетрясения находился на глубине 31 км.
Данных о пострадавших или разрушениях нет. Угрозу цунами на фоне землетрясения не объявляли.
Ранее подземные толчки магнитудой 4,8 произошли в городе Маниса на западе Турции, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru