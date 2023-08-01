На центральной улице Краснодара нашли противотанковую мину
На главной улице столицы Кубани обнаружили противотанковую мину, сообщается в Telegram-канале регионального управления Росгвардии.
Мину обнаружили на улице Красная. Боеприпас оказался учебным - он не представляет опасности, уточнили в ведомстве.
«Прибывшие на место взрывотехники установили, что обнаружена учебная противотанковая мина», - заявили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Мину передали сотрудникам полиции.
Накануне сообщалось, что в Москве нашли более 370 боеприпасов от зенитного орудия. Их обнаружили у железнодорожных путей в районе улицы Розанова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru