На центральной улице Краснодара нашли противотанковую мину

На главной улице столицы Кубани обнаружили противотанковую мину, сообщается в Telegram-канале регионального управления Росгвардии.

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Мину обнаружили на улице Красная. Боеприпас оказался учебным - он не представляет опасности, уточнили в ведомстве.

«Прибывшие на место взрывотехники установили, что обнаружена учебная противотанковая мина», - заявили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мину передали сотрудникам полиции.

Накануне сообщалось, что в Москве нашли более 370 боеприпасов от зенитного орудия. Их обнаружили у железнодорожных путей в районе улицы Розанова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ОружиеРосгвардияКраснодар

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