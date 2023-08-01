На центральной улице Краснодара нашли противотанковую мину

Под Севастополем в районе поселка Сахарная головка силы ПВО сбили беспилотник Писатель Захар Прилепин сообщил, что его назначили замкомандира полка особого назначения «Оплот» В Улан-Удэ мужчина бросил бутылку с горючей смесью в здание недействующего военкомата Суд в Москве второй раз оштрафовал певицу Монеточку за отсутствие маркировки иноагента Синоптики прогнозируют в Московском регионе жаркую погоду в ближайшие дни