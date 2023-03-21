Актер Харди утонул во время снорклинга

Артист утонул по время подводной экскурсии в городе Фримантл в Австралии. Харди вытащили из воды уже без сознания, пытались реанимировать, но спасти артиста не удалось.

Питер Харди известен игрой в сериалах «Дочери Маклеода» и «Соседи». Он также работал над криминальными драмами «Стрингеры», «Взгляд изнутри» и другими кинолентами.

