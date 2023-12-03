На трассе в Подмосковье столкнулись более 15 автомобилей
На Новорижском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием более 15 автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, причиной стал снегопад и скользкая дорога. Пострадавших нет. Движение на участке ДТП затруднено.
Также два ДТП произошло на 51-м километре трассы М-9 «Балтия». Пострадавших нет. Девять автомобилей получили повреждения.
Московский главк МЧС предупредил о метелях и сильном ветре в воскресенье, 3 декабря. По прогнозам синоптиком, порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru