На трассе в Подмосковье столкнулись более 15 автомобилей

На Новорижском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием более 15 автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По предварительной информации, причиной стал снегопад и скользкая дорога. Пострадавших нет. Движение на участке ДТП затруднено.

Также два ДТП произошло на 51-м километре трассы М-9 «Балтия». Пострадавших нет. Девять автомобилей получили повреждения.

Московский главк МЧС предупредил о метелях и сильном ветре в воскресенье, 3 декабря. По прогнозам синоптиком, порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СнегопадДТПМосковская Область

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