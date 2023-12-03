На трассе в Подмосковье столкнулись более 15 автомобилей

По предварительной информации, причиной стал снегопад и скользкая дорога. Пострадавших нет. Движение на участке ДТП затруднено.

Также два ДТП произошло на 51-м километре трассы М-9 «Балтия». Пострадавших нет. Девять автомобилей получили повреждения.

Московский главк МЧС предупредил о метелях и сильном ветре в воскресенье, 3 декабря. По прогнозам синоптиком, порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду, передает «Радиоточка НСН».

