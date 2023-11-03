На трассе в Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком

Инцидент произошел около 19:30 на 35-м километре трассы. Водитель грузовика «Камаз» не справился с управлением и столкнулся с автобусом. В результате ДТП обе машины съехали на обочину.

Пять человек получили травмы. По предварительным данным, все они являются пассажирами автобуса. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что при столкновении школьного автобуса и легкового автомобиля в Башкирии пострадали семь человек, передает «Радиоточка НСН».

