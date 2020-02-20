На трассе «Таврида» в ДТП пострадали три человека
Три человека пострадали на трассе «Таврида» при столкновении двух машин. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на МЧС по Крыму.
Все три пострадавших были доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.
На месте происшествия прибывшие на место сотрудники экстренных служб вызволили водителя, заблокированного в автомобиле.
Ранее 14 февраля сообщалось о дорожной аварии в Тамбовской области с участием микроавтобуса. В результате ДТП погибли шесть человек. Авария случилась на федеральной трассе Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов.
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