В ДТП с «Газелью» под Тамбовом погибли шестеро. Видео
Число жертв дорожной аварии в Тамбовской области с участием микроавтобуса выросло до шести человек. Такие последние данные приводит региональное управление МВД. Смертельное ДТП случилось сегодня в 5 утра на федеральной трассе Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов.
Как сообщает областное управление ГИБДД, грузопассажирская «Газель» с номерами московского региона, в которой находилось шесть человек, столкнулась в лоб с грузовиком «Фотон» с номерами Самарской области. По предварительной версии, микроавтобус выехал на полосу встречного движения, от удара он загорелся. Все погибшие находились в «Газели», отмечает RT.
Водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой помощи. Точные причины ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Уволился медбрат, писавший об убийствах ветеранов
- В Кремле заявили, что доверие к Лужкову восстановлено
- В Кремле назвали враньём слухи о встрече Патрушева с Зеленским
- Лукашенко обвинил российские власти в давлении по поводу присоединения Белоруссии
- В Кремле отреагировали на угрозы в адрес посла РФ в Турции