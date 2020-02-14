В ДТП с «Газелью» под Тамбовом погибли шестеро. Видео

Число жертв дорожной аварии в Тамбовской области с участием микроавтобуса выросло до шести человек. Такие последние данные приводит региональное управление МВД. Смертельное ДТП случилось сегодня в 5 утра на федеральной трассе Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов.

Как сообщает областное управление ГИБДД, грузопассажирская «Газель» с номерами московского региона, в которой находилось шесть человек, столкнулась в лоб с грузовиком «Фотон» с номерами Самарской области. По предварительной версии, микроавтобус выехал на полосу встречного движения, от удара он загорелся. Все погибшие находились в «Газели», отмечает RT.

Водитель грузовика госпитализирован с травмами различной степени тяжести. На месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой помощи. Точные причины ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.