На трассе М-10 под Санкт-Петербургом рухнул пешеходный мост
11 октября 202019:00
В городе Любань в Тосненском районе Ленинградской области на трассе М-10 произошло обрушение пешеходного моста, сообщает Telegram-канал «Подъем».
По данным очевидцев, инцидент произошел из-за самосвала, который сбил перекрытия моста поднятым кузовом.
Известно, что движение на трассе М-10 перекрыто в обе стороны.
Сведений о пешеходах на мосту в момент ДТП нет. О пострадавших также не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru