На трассе М-10 под Санкт-Петербургом рухнул пешеходный мост

В городе Любань в Тосненском районе Ленинградской области на трассе М-10 произошло обрушение пешеходного моста, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 51

По данным очевидцев, инцидент произошел из-за самосвала, который сбил перекрытия моста поднятым кузовом.

Известно, что движение на трассе М-10 перекрыто в обе стороны.

Сведений о пешеходах на мосту в момент ДТП нет. О пострадавших также не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:мостДТП
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