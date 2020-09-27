Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 51
Число пострадавших в связи с обрушением надземного перехода в цехе предприятия в Ступине Московской области увеличилось до 51, сообщает РИА Новости.
«По состоянию на 13:00 пострадал 51 человек», — приводит RT сообщение регионального ГУ МЧС.
Известно, что все пострадавшие госпитализированы. Почти половина – 18 человек – находятся в тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic рухнул металлический пешеходный переход. Пострадали работники компании, многие из них – граждане стран СНГ.
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