Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 51

Число пострадавших в связи с обрушением надземного перехода в цехе предприятия в Ступине Московской области увеличилось до 51, сообщает РИА Новости.

Губернатор Воробьев поручил помочь пострадавшим после обрушения перехода в Ступине

«По состоянию на 13:00 пострадал 51 человек», — приводит RT сообщение регионального ГУ МЧС.

Известно, что все пострадавшие госпитализированы. Почти половина – 18 человек – находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic рухнул металлический пешеходный переход. Пострадали работники компании, многие из них – граждане стран СНГ.

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ФОТО: pixabay.com
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