На трассе «Колыма» перевернулась маршрутка с 16 пассажирами
Маршрутный автомобиль «Луидор 2237» перевернулся в Ягоднинском округе Магаданской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла на 1555-м километре дороги федерального значения «Колыма» Якутск – Магадан. По данным ДПС, 47-летний водитель маршрутного транспортного средства не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные условия при встречном разъезде с другим авто.
«В результате допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В маршрутном автомобиле находились 16 пассажиров, один из них получил телесные повреждения», — указали в УМВД.
Ранее в Краснодарском крае в районе станицы Старокорсунской большегруз столкнулся с пассажирским автобусом, напоминает 360.ru. Как сообщили в оперштабе Кубани, пострадал 31 человек. По данным регионального управления Следственного комитета, в результате ДТП погиб водитель большегруза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru