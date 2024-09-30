На трассе «Колыма» перевернулась маршрутка с 16 пассажирами

Авария произошла на 1555-м километре дороги федерального значения «Колыма» Якутск – Магадан. По данным ДПС, 47-летний водитель маршрутного транспортного средства не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные условия при встречном разъезде с другим авто.

«В результате допустил выезд на обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В маршрутном автомобиле находились 16 пассажиров, один из них получил телесные повреждения», — указали в УМВД.

Ранее в Краснодарском крае в районе станицы Старокорсунской большегруз столкнулся с пассажирским автобусом, напоминает 360.ru. Как сообщили в оперштабе Кубани, пострадал 31 человек. По данным регионального управления Следственного комитета, в результате ДТП погиб водитель большегруза.

