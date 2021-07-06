На трассе Джубга — Сочи снова приостановили движение
6 июля 202109:30
Движение на трассе Джубга — Сочи снова перекрыли, сообщило РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Краснодарскому краю.
Сообщается, что объехать место перекрытия можно через Шаумянский перевал.
Ранее движение на федеральной трассе уже перекрывали в районе села Кроянское из-за схода селя. Проехать по дороге было невозможно примерно в течение пяти часов, пишет телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru