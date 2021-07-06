На трассе Джубга — Сочи снова приостановили движение

Движение на трассе Джубга — Сочи снова перекрыли, сообщило РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по Краснодарскому краю.

Движение по трассе Джубга-Сочи возобновилось после схода селя

Сообщается, что объехать место перекрытия можно через Шаумянский перевал.

Ранее движение на федеральной трассе уже перекрывали в районе села Кроянское из-за схода селя. Проехать по дороге было невозможно примерно в течение пяти часов, пишет телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Краснодарский КрайДвижениеПерекрытие ДвиженияТрасса
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