Движение по трассе Джубга-Сочи возобновилось после схода селя

Движение было остановлено на протяжении как минимум пяти часов, сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье». Протяженность участка дороги, затронутого селем, составила 40 метров.

За время восстановительных работ с проезжей части было убрано более 1,5 тысяч кубометров селевых масс.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне сообщил в Telegram, что в Сочи в результате сильного ливня пострадали около 30 домов, жизни людей ничего не угрожает

В воскресенье на город обрушились сильный ветер и ливни, в результате погиб один человек, двое пострадали. Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок, передает RT. Местным жителям посоветовали подготовить документы и вещи на случай экстренной эвакуации.



