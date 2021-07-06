Движение по трассе Джубга-Сочи возобновилось после схода селя
Движение по федеральной трассе А-147 «Джубга-Сочи» возобновилось после сошедшего на нее селя. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Накануне движение по трассе перекрыли в районе села Кроянское в обоих направлениях. Водителей и пассажиров транспортных средств, застрявших в дороге, спасатели обеспечили водой. В ведомстве отметили, что за медицинской помощью никто не обращался.
Движение было остановлено на протяжении как минимум пяти часов, сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье». Протяженность участка дороги, затронутого селем, составила 40 метров.
За время восстановительных работ с проезжей части было убрано более 1,5 тысяч кубометров селевых масс.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне сообщил в Telegram, что в Сочи в результате сильного ливня пострадали около 30 домов, жизни людей ничего не угрожает
В воскресенье на город обрушились сильный ветер и ливни, в результате погиб один человек, двое пострадали. Уровни рек Хорота и Мацеста поднялись до критических отметок, передает RT. Местным жителям посоветовали подготовить документы и вещи на случай экстренной эвакуации.
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