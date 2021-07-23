На Транссибе обрушился мост из-за дождей в Забайкалье
23 июля 202107:14
Железнодорожный мост обрушился в Забайкалье из-за сильных дождей, сообщило региональное управление МЧС.
Отмечается, что обрушение произошло на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Вода размыла конструкции вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района ранним утром 23 июля.
Движение поездов в обоих направлениях остановили, пишет РЕН ТВ. О погибших и пострадавших не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru