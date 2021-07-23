На Транссибе обрушился мост из-за дождей в Забайкалье

Железнодорожный мост обрушился в Забайкалье из-за сильных дождей, сообщило региональное управление МЧС.

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Отмечается, что обрушение произошло на перегоне Куэнга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали. Вода размыла конструкции вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района ранним утром 23 июля.

Движение поездов в обоих направлениях остановили, пишет РЕН ТВ. О погибших и пострадавших не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железнодорожный ТранспортОбрушениемост
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