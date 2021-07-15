Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 97

Число жертв обрушения многоквартирного жилого дома во Флориде достигло 97 человек, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в Twitter.

Спустя 21 день поисков была подтверждена гибель 97 человек, из которых 90 были опознаны. Еще 12 человек могут находиться под завалами.

Обрушение дома в Серфсайде произошло в ночь на 24 июня. Причины и обстоятельства происшествия уточняются. В первый день из-под обломков извлекли 37 граждан, однако после выживших не находили. Власти прекратили спасательную операцию, теперь ищут погибших, сообщили «Известия».

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