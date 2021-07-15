Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 97
Число жертв обрушения многоквартирного жилого дома во Флориде достигло 97 человек, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в Twitter.
It’s day 21 and our search & recovery efforts continue in Surfside.— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 15, 2021
The total number of confirmed deaths is now 97 – a staggering, heartbreaking loss of life. 90 have been identified and 88 families notified.
Please continue to keep all those who mourn in your hearts & prayers.
Спустя 21 день поисков была подтверждена гибель 97 человек, из которых 90 были опознаны. Еще 12 человек могут находиться под завалами.
Обрушение дома в Серфсайде произошло в ночь на 24 июня. Причины и обстоятельства происшествия уточняются. В первый день из-под обломков извлекли 37 граждан, однако после выживших не находили. Власти прекратили спасательную операцию, теперь ищут погибших, сообщили «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru