Число погибших при обрушении дома во Флориде достигло 97

Спустя 21 день поисков была подтверждена гибель 97 человек, из которых 90 были опознаны. Еще 12 человек могут находиться под завалами.

Обрушение дома в Серфсайде произошло в ночь на 24 июня. Причины и обстоятельства происшествия уточняются. В первый день из-под обломков извлекли 37 граждан, однако после выживших не находили. Власти прекратили спасательную операцию, теперь ищут погибших, сообщили «Известия».

