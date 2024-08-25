На территории Анапы загорелся лес
25 августа 202420:48
В районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе произошел лесной пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 53 человека и 16 единиц техники.
К настоящему времени возгорание локализовано. Горит лесная подстилка на площади 0,25 гектаров.
Ранее спасатели локализовали лесной пожар в Гоначхирском ущелье около Домбая, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru