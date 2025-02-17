На танкере Koala заделали две пробоины в порту Усть-Луга

Водолазы заделали две из трех пробоин на иностранном танкере Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщили в Морспасслужбе.

Ремонтными работами занимались водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы. На данный момент идет проверка судна на герметичность.

Владельца Koala обязали убрать судно из порта Усть-Луга в течение трех месяцев

В Морспасслужбе добавили, что работа по ликвидации всех пробоин корпуса завершится в понедельник, 17 февраля.

Вокруг аварийного судна ранее установили боновые заграждения. Разлива нефтепродуктов не допущено. Танкер под флагом Антигуа и Барбуды прибыл в Усть-Лугу из Сингапура 6 февраля. Судно загрузили 130 тысяч тоннами мазута. В ночь на 9 февраля при подготовке главного двигателя к работе на танкере произошло три взрыва в машинном отделении. Экипаж эвакуировали на берег. Никто не пострадал.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», машинное отделение затоплено. По данным СМИ, среди вероятных причин следователи рассматривают диверсию, хотя по официальной версии властей взрывы имеют техногенный характер.

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