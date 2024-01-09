На стройплощадке в Пензе загорелись бытовки

В бытовках на строительной площадке в Пензе произошел пожар. Его площадь составила 300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Информация о пострадавших сейчас уточняется, отметили в ведомстве. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 17.36 мск.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Республиканском перинатальном центре в Баку, в результате которого погибли четверо новорожденных. Еще трое детей пострадали. После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил противопожарной безопасности и халатности.



