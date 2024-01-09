В Баку четверо новорожденных погибли при пожаре в перинатальном центре

«Погибли четверо новорожденных, еще трое были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшие находятся в токсикологическом отделении клинического медицинского центра», — указано в сообщении.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил противопожарной безопасности и халатности, повлекших смерть двух или более лиц.

Ранее пожар произошел в одном из домов садового товарищества в Челябинске, погиб трехлетний ребенок, напоминает RT.

