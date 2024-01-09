В Баку четверо новорожденных погибли при пожаре в перинатальном центре

Пожар произошел в Республиканском перинатальном центре в Баку, в результате погибли четверо новорожденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры, МЧС и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

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«Погибли четверо новорожденных, еще трое были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшие находятся в токсикологическом отделении клинического медицинского центра», — указано в сообщении.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил противопожарной безопасности и халатности, повлекших смерть двух или более лиц.

Ранее пожар произошел в одном из домов садового товарищества в Челябинске, погиб трехлетний ребенок, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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