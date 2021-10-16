На стройплощадке в Новой Москве погиб человек

Из-за обрыва троса подъемника на одной из строительных площадок в Новой Москве погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что несчастный случай произошел в строящемся доме по 3-й Нововатутинской улице, 2. Еще один человек получил травмы в результате происшествия, он находится в больнице.

На месте работают представители экстренных служб. Другим людям на площадке ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель был задержан и арестован в пятницу в Москве в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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ТЕГИ:СтроительствоГибельНовая Москва
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