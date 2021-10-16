На стройплощадке в Новой Москве погиб человек
Из-за обрыва троса подъемника на одной из строительных площадок в Новой Москве погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что несчастный случай произошел в строящемся доме по 3-й Нововатутинской улице, 2. Еще один человек получил травмы в результате происшествия, он находится в больнице.
На месте работают представители экстренных служб. Другим людям на площадке ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель был задержан и арестован в пятницу в Москве в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- Минобороны РФ вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море
- Жириновский поддержал учительницу, уволенную за блог о секс-просвете
- Правительство Ярославской области ушло в отставку
- Байден постучал по дереву при ответе на вопрос о Клинтоне
- Врач Саакашвили рассказал о его состоянии
- Около 200 человек устроили бунт в колонии Владикавказа
- В Европарламенте призвали к оказанию срочной гумпомощи Афганистану
- «Росбалт» и Republic внесены в список СМИ-иностранных агентов
- Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Крыму
- В МИД РФ обеспокоены последствиями создания AUKUS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru