На Ставрополье уничтожены планировавшие теракт боевики

Сотрудники российских спецслужб уничтожили группу боевиков на Ставрополье, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции

Они планировали теракт на железнодорожной станции. «Органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций», — говорится в сообщении НАК.

Отмечается, что боевикам предлагали сложить оружие и сдаться, однако они открыли огонь, после чего их нейтрализовали.

Как сообщалось ранее, режим контртеррористической операции был введен в границах хутора Петровский.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецслужбыСтавропольский КрайБоевикиФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры