На Ставрополье уничтожены планировавшие теракт боевики

Они планировали теракт на железнодорожной станции. «Органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций», — говорится в сообщении НАК.

Отмечается, что боевикам предлагали сложить оружие и сдаться, однако они открыли огонь, после чего их нейтрализовали.

Как сообщалось ранее, режим контртеррористической операции был введен в границах хутора Петровский.

