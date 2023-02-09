На Ставрополье уничтожены планировавшие теракт боевики
Сотрудники российских спецслужб уничтожили группу боевиков на Ставрополье, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Они планировали теракт на железнодорожной станции. «Органами ФСБ России получена информация о скрывающихся на хуторе Петровский Советского городского округа вооруженных бандитов, намеревавшихся совершить теракт на одной из железнодорожных станций», — говорится в сообщении НАК.
Отмечается, что боевикам предлагали сложить оружие и сдаться, однако они открыли огонь, после чего их нейтрализовали.
Как сообщалось ранее, режим контртеррористической операции был введен в границах хутора Петровский.
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