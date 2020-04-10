На Ставрополье умерла женщина с COVID-19
Власти Ставропольского края проинформировали о второй смерти в регионе от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019. Как пишет РИА Новости, об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.
Отмечается, что женщина была в возрасте до 50 лет. Она была госпитализирована с ярко выраженными симптомами. По словам губернатора, у пациентки наблюдались сопутствующие заболевания.
В настоящее время устанавливается круг лиц, контактировавших с умершей пациенткой. Отмечается, что женщина некоторое время назад была на большом семейном мероприятии.
Власти заявляют о 52 подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции в регионе. Из них 9 человек вылечились, скончалась одна 53-летняя женщина.
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