На Ставрополье столкнулись пассажирский автобус и грузовик
2 августа 202311:32
В момент ДТП в салоне автобуса находились 28 пассажиров, восемь из них были доставлены в больницу для осмотра. Водитель не пострадал.
В автобуса были 28 пассажиров, шесть из них отправлены в больницу. Водитель не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru