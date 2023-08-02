На Ставрополье столкнулись пассажирский автобус и грузовик

В момент ДТП в салоне автобуса находились 28 пассажиров, восемь из них были доставлены в больницу для осмотра. Водитель не пострадал.

Смертельное ДТП с КамАЗ и тремя легковушками произошло под Самарой

В автобуса были 28 пассажиров, шесть из них отправлены в больницу. Водитель не пострадал.

Ранее под Краснодаром в автоаварии с фурами и легковушками

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПСтавропольский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры