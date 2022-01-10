На Ставрополье пропал двенадцатилетний мальчик
10 января 202216:58
В Ставропольском крае полиция разыскивает двенадцатилетнего мальчика, который пропал 9 января. Об этом сообщили в региональном ГУМВД.
Отмечается, что ранее он ушел из дома в станице Георгиевской, после чего не выходил на связь с родными. По данным ведомства, местоположение подростка до сих пор остается неизвестным.
Мальчик был одет в желтую куртку, вязаную шапку с черно-серыми полосками и в черные брюки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+15 830 / сут.
Умерли
317 тыс.+741 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+19 890 / сут.
- Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тысяч
- В Pfizer назвали время готовности вакцины против «омикрона»
- Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию в Казахстане
- Суд на Украине оштрафовал мужчину, лайкнувшего в соцсети герб СССР
- В Госдуме предложили обнулить ставку НДФЛ для малообеспеченных россиян
- «Террористический акт». Матвиенко оценила массовые беспорядки в Казахстане
- На Ставрополье пропал двенадцатилетний мальчик
- МИД РФ: из Нур-Султана в Россию эвакуировали 28 россиян
- Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Австрии и Венгрии
- Актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом
10 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru