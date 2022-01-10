На Ставрополье пропал двенадцатилетний мальчик

В Ставропольском крае полиция разыскивает двенадцатилетнего мальчика, который пропал 9 января. Об этом сообщили в региональном ГУМВД.

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Отмечается, что ранее он ушел из дома в станице Георгиевской, после чего не выходил на связь с родными. По данным ведомства, местоположение подростка до сих пор остается неизвестным.

Мальчик был одет в желтую куртку, вязаную шапку с черно-серыми полосками и в черные брюки.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:МВДПроисшествиеСтавропольРебенок
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