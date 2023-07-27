На Ставрополье произошло смертельное ДТП с легковушкой и поездом

В Ставропольском крае в четверг произошло столкновение легкового автомобиля и электрички, сообщило в своем Telegram-канале региональное управление ГИБДД.

На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля «Лада Гранта». Он проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожный переезд. Произошло столкновение с локомотивом электрички.

Состав протащил легковушку несколько метров. Погибли водитель и пассажир автомобиля.

На станции Подсолнечная в Московской области 24 июля загорелась крыша вагона пригородной электрички. Состав следовал из Москвы в Тверь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоездДТПСтавропольский Край

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