На Ставрополье произошло смертельное ДТП с легковушкой и поездом
В Ставропольском крае в четверг произошло столкновение легкового автомобиля и электрички, сообщило в своем Telegram-канале региональное управление ГИБДД.
По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля «Лада Гранта». Он проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на железнодорожный переезд. Произошло столкновение с локомотивом электрички.
Состав протащил легковушку несколько метров. Погибли водитель и пассажир автомобиля.
На станции Подсолнечная в Московской области 24 июля загорелась крыша вагона пригородной электрички. Состав следовал из Москвы в Тверь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru