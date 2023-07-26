На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей

На Новорязанском шоссе на юго-востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями, говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

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Отмечается, что ДТП произошло после развязки шоссе с МКАД. На месте работают оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется. Затруднено движение в сторону области.

В Москве во вторник легковой автомобиль Daewoo вылетел на остановку общественного транспорта. Пострадала женщина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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