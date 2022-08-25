На Ставрополье обнаружили пилота разбившегося накануне Ми-2

Накануне стало известно, что на Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2. Машина разбилась на территории фермы в Предгорном округе и после падения загорелась, напоминает «Свободная пресса». Информация о судьбе экипажа уточнялась.

«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», — отметили местные власти.

Госпитализация пилоту не потребовалась, пишет RT.

