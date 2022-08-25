На Ставрополье обнаружили пилота разбившегося накануне Ми-2
Пилот упавшего в Ставропольском крае вертолета Ми-2 обнаружен, мужчина не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Предгорного муниципального округа.
Накануне стало известно, что на Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2. Машина разбилась на территории фермы в Предгорном округе и после падения загорелась, напоминает «Свободная пресса». Информация о судьбе экипажа уточнялась.
«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», — отметили местные власти.
Госпитализация пилоту не потребовалась, пишет RT.
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