На Ставрополье обнаружили пилота разбившегося накануне Ми-2

Пилот упавшего в Ставропольском крае вертолета Ми-2 обнаружен, мужчина не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Предгорного муниципального округа.

Вертолет Ми-2 разбился в Ставропольском крае

Накануне стало известно, что на Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2. Машина разбилась на территории фермы в Предгорном округе и после падения загорелась, напоминает «Свободная пресса». Информация о судьбе экипажа уточнялась.

«Один пилот обнаружен, с ним все хорошо», — отметили местные власти.

Госпитализация пилоту не потребовалась, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:КрушениеВертолётСтавропольский Край
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