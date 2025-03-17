На Ставрополье химикатами отравилась семья из пяти человек
В городе Новоалександровске Ставропольского края в одном из частных домовладений неизвестными химикатами отравилась семья из пяти человек. Об этом сообщет пресс-служба региональной прокуратуры.
В ведомстве указали, что, по предварительным данным, подвал дома ранее был обработан против насекомых.
В краевом управлении Следственного комитета рассказали, что все члены семьи были госпитализированы. Несмотря на все усилия медиков, скончалась восьмилетняя девочка.
«Двенадцатилетний мальчик в настоящее время в тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении», – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее в Москве арестовали местного жителя, который хотел отравить своего соперника пирожками с ртутью, пишут «Известия».
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