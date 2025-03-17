На Ставрополье химикатами отравилась семья из пяти человек

В ведомстве указали, что, по предварительным данным, подвал дома ранее был обработан против насекомых.

В краевом управлении Следственного комитета рассказали, что все члены семьи были госпитализированы. Несмотря на все усилия медиков, скончалась восьмилетняя девочка.

«Двенадцатилетний мальчик в настоящее время в тяжёлом состоянии находится в реанимационном отделении», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Москве арестовали местного жителя, который хотел отравить своего соперника пирожками с ртутью, пишут «Известия».

