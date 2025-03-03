В Москве более 140 рабочих заболели после обеда компании «Енидем»

На юго-западе Москвы у рабочих на стройке выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает РИА Новости.

Более 30 человек отравились в санатории Красноярского края

Это произошло после обеда от компании «Енидем». Речь идет о сотрудниках «Енигюн Констракшн».

Коптевский суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность «ЕниДем».

Ранее пять школьников отравились в школьной столовой на Камчатке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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