В Москве более 140 рабочих заболели после обеда компании «Енидем»
3 марта 202504:25
На юго-западе Москвы у рабочих на стройке выявлено 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает РИА Новости.
Это произошло после обеда от компании «Енидем». Речь идет о сотрудниках «Енигюн Констракшн».
Коптевский суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность «ЕниДем».
Ранее пять школьников отравились в школьной столовой на Камчатке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бессент: США уже не рассматривают заключение сделки по минералам с Украиной
- СМИ: США планируют вывести 20 тысяч военных из стран ЕС
- Зеленский прокомментировал ссору с Трампом
- В Москве более 140 рабочих заболели после обеда компании «Енидем»
- Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана
- Зеленский: До мирного соглашения по Украине очень далеко
- СМИ: Фильм «Анора» с Борисовым достоин «Оскара»
- Певцов: На фильмы в России должен быть госзаказ и квота
- Макрон и Стармер предложили перемирие в месяц на Украине
- СМИ: В Уфе в районе предприятия «Оргсинтез» прогремели взрывы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru