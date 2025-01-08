На Ставрополье 12 детей сняли с поезда с признаками кишечной инфекции

Симптомы кишечной инфекции выявили у двенадцати детей из поезда «Кисловодск - Тында». Об этом сообщает Минздрав Ставропольского края.

«В Минеральных Водах с поезда "Кисловодск - Тында" с симптомами кишечной инфекции сняли 12 детей... Ребята госпитализированы в инфекционное отделение Минераловодской больницы», — рассказали в министерстве.

По данным ведомства, организованная группа детей со взрослыми следовала из Нальчика домой, в Саратовскую область.

Как отметили в Минздраве, пострадавших осмотрели педиатр и инфекционист, состояние ребят удовлетворительное. Специалисты взяли все необходимые лабораторные анализы, детям назначена и проводится терапия.

Ранее стало известно, что в Перми с 30 декабря выявили неединичные случаи острой кишечной инфекции у горожан, употреблявших блюда из местной сети пекарен. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

