На станции метро «Спортивная» произошло замыкание проводки

На станции метро «Спортивная» красной ветки Москвы произошло возгорание электропроводки одного из составов.

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По предварительным данным, все пассажиры эвакуированы, никто не пострадал. В столичном Дептрансе заявили, что причиной инцидента стали проблемы с электродвигателем.

Движение поездов от «Парка культуры» до «Университета» приостановлено. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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