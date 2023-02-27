На станции метро «Спортивная» произошло замыкание проводки

По предварительным данным, все пассажиры эвакуированы, никто не пострадал. В столичном Дептрансе заявили, что причиной инцидента стали проблемы с электродвигателем.

Движение поездов от «Парка культуры» до «Университета» приостановлено. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

