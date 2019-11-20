На станции «Баррикадная» в Москве мужчина спрыгнул на рельсы

20 ноября 201920:35

На станции «Баррикадная» «фиолетовой» ветки московского метрополитена мужчина спрыгнул на рельсы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на УВД по метрополитену.

Женщина, упавшая на рельсы в метро, выжила

По данным агентства, инцидент произошел между 19.00 и 20.00 вечера (мск). С путей мужчину вытащил полицейский, дежуривший на станции.

В настоящее время мужчина находится в отделение полиции на метрополитене. Ведется его допрос в связи с произошедшим.

Ранее 18 ноября стало известно, что глава УВД на метрополитене Москвы Николай Савченко уволен после инцидента со стрельбой на станции «Рязанский проспект», когда полицейский отрыл огонь по коллегам.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
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