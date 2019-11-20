На станции «Баррикадная» в Москве мужчина спрыгнул на рельсы
На станции «Баррикадная» «фиолетовой» ветки московского метрополитена мужчина спрыгнул на рельсы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на УВД по метрополитену.
По данным агентства, инцидент произошел между 19.00 и 20.00 вечера (мск). С путей мужчину вытащил полицейский, дежуривший на станции.
В настоящее время мужчина находится в отделение полиции на метрополитене. Ведется его допрос в связи с произошедшим.
Ранее 18 ноября стало известно, что глава УВД на метрополитене Москвы Николай Савченко уволен после инцидента со стрельбой на станции «Рязанский проспект», когда полицейский отрыл огонь по коллегам.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в телеэфире
- ФСБ задержала военного за шпионаж в пользу Украины
- Россия сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020
- Путин отметил превосходство китайской экономики над американской
- На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей