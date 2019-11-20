На станции «Баррикадная» в Москве мужчина спрыгнул на рельсы

По данным агентства, инцидент произошел между 19.00 и 20.00 вечера (мск). С путей мужчину вытащил полицейский, дежуривший на станции.

В настоящее время мужчина находится в отделение полиции на метрополитене. Ведется его допрос в связи с произошедшим.

Ранее 18 ноября стало известно, что глава УВД на метрополитене Москвы Николай Савченко уволен после инцидента со стрельбой на станции «Рязанский проспект», когда полицейский отрыл огонь по коллегам.

