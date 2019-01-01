Происшествия

Женщина, упавшая на рельсы в метро, выжила

9 июля22:21

Как сообщает «Интерфакс», пассажирка, упавшая на рельсы метро станции «Тверская» вечером во вторник, выжила.

Движение, прерванное на участке «Белорусская» - «Новокузнецкая» на 20 минут, восстановлено.

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ТЕГИ:Московское Метро