На Смоленской ТЭЦ-2 произошла аварийная остановка турбины

Как отметили в организации, возгорания на станции нет, причины произошедшего выясняются.

По данным главы Смоленской области Алексея Островского, на ТЭЦ-2 произошло замыкание шин при выводе в ремонт секции станции.

«Сработала релейная защита, обесточились подстанции. Подстанции включаются через резервные линии. Электроснабжение объектов оперативно восстанавливается. По данным регионального управления МЧС, пожар не подтвердился. Жертв нет», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

