На Смоленской ТЭЦ-2 произошла аварийная остановка турбины
Аварийная остановка турбины зафиксирована на Смоленской ТЭЦ-2. Об этом сообщили в пресс-службе смоленского филиала ПАО «Квадра».
Как отметили в организации, возгорания на станции нет, причины произошедшего выясняются.
По данным главы Смоленской области Алексея Островского, на ТЭЦ-2 произошло замыкание шин при выводе в ремонт секции станции.
«Сработала релейная защита, обесточились подстанции. Подстанции включаются через резервные линии. Электроснабжение объектов оперативно восстанавливается. По данным регионального управления МЧС, пожар не подтвердился. Жертв нет», - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- В Екатеринбурге отменили концерт «Машины времени»
- Страховку в случае смерти на работе хотят увеличить до 2 миллионов рублей
- Вильфанд: в Москве и области начинается «Бархатный сезон»
- На Смоленской ТЭЦ-2 произошла аварийная остановка турбины
- МИД: США передали Украине разведданные для обстрелов Донбасса
- Владельцам маткапитала упростили рефинансирование ипотеки
- СМИ: TikTok разблокируют для россиян 27 сентября
- В Китае подтвердили переговоры с США по ценам на российскую нефть
- Первая школа Херсонской области получила российскую аккредитацию
- Первый российский электромобиль начнут собирать в Липецке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru