На смертельной экскурсии по коллекторам в Москве пропала 34-летняя женщина
Ещё одной пропавшей на смертельной экскурсии по подземным коллекторам оказалась 34-летняя женщина, сообщает Мослента.
Как пишет издание, её друзья заявили, что 20 августа она ушла на экскурсию «Тайны московского подземелья» и с тех пор на связь не выходила.
Отмечается, что точное число участников экскурсии устанавливается, в настоящее время известно минимум о шести гражданах, включая гида. Найдены тела четырёх погибших, в том числе трёх подростков.
Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что в Москве-реке было найдено тело неизвестной женщины.
Ранее в Москве-реке обнаружили тела диггеров, которые, предположительно, погибли во время экскурсии в подземную реку Неглинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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