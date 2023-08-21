На смертельной экскурсии по коллекторам в Москве пропала 34-летняя женщина

Как пишет издание, её друзья заявили, что 20 августа она ушла на экскурсию «Тайны московского подземелья» и с тех пор на связь не выходила.

Отмечается, что точное число участников экскурсии устанавливается, в настоящее время известно минимум о шести гражданах, включая гида. Найдены тела четырёх погибших, в том числе трёх подростков.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что в Москве-реке было найдено тело неизвестной женщины.

Ранее в Москве-реке обнаружили тела диггеров, которые, предположительно, погибли во время экскурсии в подземную реку Неглинку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

