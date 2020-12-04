На складе в Омске произошел крупный пожар

За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая COVID-19 Аналитик предсказал стабилизацию курса рубля Власти Приморья оценили ущерб от циклона более чем в 1 млрд рублей Алена Косторная пропустит Кубок России по фигурному катанию из-за коронавируса