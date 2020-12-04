На складе в Омске произошел крупный пожар

На складе в Омске произошел пожар. Его площадь составляет 4,5 тыс. кв. Метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По предварительным данным, горит склад с пластиковой тарой, передает ТАСС.

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Информации о пострадавших не поступало. С огнем борются 95 человек и 23 единицы техники, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ОмскПожар
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