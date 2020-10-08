Группировку МЧС по тушению пожара на складе под Рязанью увеличат вдвое

Группировку сил и средств МЧС России, которая занимается ликвидацией пожара на складе боеприпасов в Рязанской области увеличат в два раза. На месте ЧП будут работать почти 400 человек и более 80 единиц техники, пишет ТАСС.

В МЧС отметили, что сейчас там работают 199 сотрудника ведомства и 46 единиц техники. Кроме того, в Рязанскую область из Москвы отправились более сотни пожарных и 21 единица техники, из них 10 автоцистерн. В скором времени на помощь выдвинутся и тульские спасатели.

Между тем, число пострадавших в результате взрывов на территории складов с боеприпасами увеличилось до 13 человек, сообщает пресс-служба Рязанской области.

Минобороны опять не уследило за боеприпасами

Напомним, накануне днём на территории склада в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Федеральная трасса «Каспий» была перекрыта, отмечает RT.

В регионе введен режим ЧС. Эвакуированы почти две с половиной тысячи человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывПожарРязанская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры