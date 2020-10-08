Группировку МЧС по тушению пожара на складе под Рязанью увеличат вдвое
Группировку сил и средств МЧС России, которая занимается ликвидацией пожара на складе боеприпасов в Рязанской области увеличат в два раза. На месте ЧП будут работать почти 400 человек и более 80 единиц техники, пишет ТАСС.
В МЧС отметили, что сейчас там работают 199 сотрудника ведомства и 46 единиц техники. Кроме того, в Рязанскую область из Москвы отправились более сотни пожарных и 21 единица техники, из них 10 автоцистерн. В скором времени на помощь выдвинутся и тульские спасатели.
Между тем, число пострадавших в результате взрывов на территории складов с боеприпасами увеличилось до 13 человек, сообщает пресс-служба Рязанской области.
Напомним, накануне днём на территории склада в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Федеральная трасса «Каспий» была перекрыта, отмечает RT.
В регионе введен режим ЧС. Эвакуированы почти две с половиной тысячи человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- Минздрав посоветовал пожилым ограничить общение с детьми из-за коронавируса
- Первый приговор за статус «вора в законе» вынесен в России
- Группировку МЧС по тушению пожара на складе под Рязанью увеличат вдвое
- Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих умер в возрасте 95 лет
- Президент Киргизии пропал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru