Группировку МЧС по тушению пожара на складе под Рязанью увеличат вдвое

Группировку сил и средств МЧС России, которая занимается ликвидацией пожара на складе боеприпасов в Рязанской области увеличат в два раза. На месте ЧП будут работать почти 400 человек и более 80 единиц техники, пишет ТАСС.

В МЧС отметили, что сейчас там работают 199 сотрудника ведомства и 46 единиц техники. Кроме того, в Рязанскую область из Москвы отправились более сотни пожарных и 21 единица техники, из них 10 автоцистерн. В скором времени на помощь выдвинутся и тульские спасатели.

Между тем, число пострадавших в результате взрывов на территории складов с боеприпасами увеличилось до 13 человек, сообщает пресс-служба Рязанской области.