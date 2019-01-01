На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
На Шри-Ланке вновь прогремели взрыва. Об этом сообщили местные СМИ, отмечая, что они произошли в городе Калмунай во время, когда военные вступили в перестрелку с подозреваемыми в причастности к организации пасхальных терактов. В населённом пункте объявлен комендантский час, который продлится до особого распоряжения.
Как отмечает издание News1st, ссылаясь на представителя армии, информации о погибших и пострадавших пока нет.
Напомним, в минувшее воскресенье, 21 апреля в католических храмах и отелях на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Ответственности за атаки на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России – прим. НСН).
Между тем, точное число жертв трагедии до сих пор неизвестно. По последним данным, погибли около 250-260 человек, Более 500 человек получили ранения.
Ранее НСН писала, что ФСБ России сообщила о ликвидации в Приморье ячейки террористической организации, которая может стоять за терактом в Шри-Ланке. Как сообщили в Центре Общественных связей ФСБ, в состав группы входили четверо граждан государств Центральной Азии. Задержанные собирались совершить серию разбойных нападений на предпринимателей и выехать в Сирию, чтобы присоединиться к отрядам террористов.
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