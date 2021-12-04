На шахте в Свердловской области произошел горный удар
Горный удар зафиксирован на шахте «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«Зарегистрирована сейсмическая активность - горный удар на шахте "Черемуховская - Глубокая". Информации о пострадавших не поступало, шахта работает в штатном режиме», — подчеркнули в ведомстве.
Шахта «Черемуховская-Глубокая» входит в пятерку самых глубоких шахт мир, на ней добывают боксит. Глубина шахтного ствола здесь составляет 1,5 км.
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