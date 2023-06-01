На шахте в Ростовской области произошло обрушение горной породы

Обрушение горной породы зафиксировано в штреке шахты «Октябрьская-Южная» в городе Шахты в Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

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Информация о ЧП поступила в 06:40 мск.

«На данном участке находились 10 человек, выходят самостоятельно», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Никто не пострадал, пишет RT. Причины обрушения выясняются. На месте работают расчеты регионального военизированного горноспасательного отряда.

Ранее в Шахтах 45-летний электромонтер погиб от удара током, напоминает РИА ФАН. Мужчина выполнял ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач.

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Фото: donland.ru
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