На шахте в Ростовской области произошло обрушение горной породы
Обрушение горной породы зафиксировано в штреке шахты «Октябрьская-Южная» в городе Шахты в Ростовской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Информация о ЧП поступила в 06:40 мск.
«На данном участке находились 10 человек, выходят самостоятельно», — приводит ТАСС сообщение МЧС.
Никто не пострадал, пишет RT. Причины обрушения выясняются. На месте работают расчеты регионального военизированного горноспасательного отряда.
Ранее в Шахтах 45-летний электромонтер погиб от удара током, напоминает РИА ФАН. Мужчина выполнял ремонтные работы на высоковольтной линии электропередач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru