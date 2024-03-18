На шахте в Амурской области произошел обвал горных пород

Сообщается, что под завалами находятся от 10 до 13 человек. С ними отсутствует связь. Вход в рудник завален.

Причины обрушения неизвестны. На место выехали специалисты горноспасательного взвода.

В феврале сейсмостанция рудной шахты «Таштагольская» в Кузбассе зафиксировала горный удар. В момент толчка на смене были 163 человека. Всем им удалось выйти на поверхность, отмечает «Радиоточка НСН».

