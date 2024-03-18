На шахте в Амурской области произошел обвал горных пород
На шахте гидрометаллургического комбината в Амурской области произошло обрушение горных пород, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Сообщается, что под завалами находятся от 10 до 13 человек. С ними отсутствует связь. Вход в рудник завален.
Причины обрушения неизвестны. На место выехали специалисты горноспасательного взвода.
В феврале сейсмостанция рудной шахты «Таштагольская» в Кузбассе зафиксировала горный удар. В момент толчка на смене были 163 человека. Всем им удалось выйти на поверхность, отмечает «Радиоточка НСН».
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