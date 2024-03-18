На шахте в Амурской области произошел обвал горных пород

На шахте гидрометаллургического комбината в Амурской области произошло обрушение горных пород, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В Турции на шахте произошло обрушение, под завалами есть люди

Сообщается, что под завалами находятся от 10 до 13 человек. С ними отсутствует связь. Вход в рудник завален.

Причины обрушения неизвестны. На место выехали специалисты горноспасательного взвода.

В феврале сейсмостанция рудной шахты «Таштагольская» в Кузбассе зафиксировала горный удар. В момент толчка на смене были 163 человека. Всем им удалось выйти на поверхность, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: donland.ru
ТЕГИ:ШахтыАмурская Область

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