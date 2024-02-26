В Турции на шахте произошло обрушение, под завалами есть люди

Уточняется, что инцидент случился в шахте в районе Аладжакая в Элязиге. Под землей, по неподтвержденным данным, находятся три человека.

В регион направлены спасатели, медики и службы безопасности, подробности происшествия устанавливаются.

Ранее в Кузбассе у шахты «Таштагольская» произошел горный удар. В момент толчка на смене в шахте были 163 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

