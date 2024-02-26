В Турции на шахте произошло обрушение, под завалами есть люди
26 февраля 202411:37
На востоке Турции на шахте произошло обрушение. По предварительной информации, под завалами есть люди, сообщает телеканал CNN Turk.
Уточняется, что инцидент случился в шахте в районе Аладжакая в Элязиге. Под землей, по неподтвержденным данным, находятся три человека.
В регион направлены спасатели, медики и службы безопасности, подробности происшествия устанавливаются.
Ранее в Кузбассе у шахты «Таштагольская» произошел горный удар. В момент толчка на смене в шахте были 163 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru